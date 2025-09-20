Priscilla Presley, en acı gününü anlattı

Rock müziğin efsane şarkıcısı Elvis Presley ile oyuncu Priscilla Presley kızı Lisa Marie Presley, 2023'te 54 yaşındayken hayata veda etti. Priscilla Presley, tek çocuğunu kaybetmenin acısını iki yıl sonra kelimelere döktü.

Bugüne kadar bu konuda konuşmaya hazır olmadığını söyleyen 80 yaşındaki Priscilla Presley, kitabının yayınlanmasının öncesinde bir röportaj verdi. "Lisa'nın gittiği gerçeğini kabullenmem uzun zaman aldı" diye konuşan Priscilla Presley, hem 'Softly, as I Leave You: Life After Elvis adlı kitabında hem de verdiği röportajda acı günü ayrıntılarıyla anlattı.

Priscilla Presley, röportajda; Elvis'in 1977'de 42 yaşında hayata veda etmesinden sonraki en acı gününün kızı Lisa Marie'nin öldüğü gün olduğunu söyledi.

Eski eşi Danny Keogh, evde kendinden geçmiş bir halde bulduğu Lisa Marie Presley'i hastaneye götürdü. Priscilla Presley de hemen hastaneye kızının yanına koştu. Ne var ki tablo hiç iyi değildi.

Priscilla Presley, o günü şöyle anlattı; "Bütün gün hastanedeydik. Lisa, aslında nefes almıyordu bunu yapmasını sağlayan ventilasyon makinesiydi... Saatlerce orada bekledik, dua ettik, umut ettik. Sonra doktor geldi ve 'Üzgünüm, o gitti' dedi."