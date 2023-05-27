Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı

Bollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri olan Priyanka Chopra, "Bu 2002 veya 2003'te olabilir" diye sözlerine başladı ve bir filmde gizli ajan olarak rol aldığından bahsetti.



Rolünü anlatan Chopra, "Gizliyim, erkeği baştan çıkarıyorum. Belli ki kızlar gizli görevdeyken bunu yapıyor ama adamı baştan çıkarıyorum ve her seferinde bir parça giysi çıkarmam gerekiyor" dedi.