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Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı

Priyanka Chopra, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı travmatik anı anlattı. Sanata katkıda bulunan bir oyuncu olmak yerine nasıl nesneleştirildiğini dile getiren Chopra, "İnsanlıktan çıkarıcı bir andı" dedi

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  • Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı - Magazin haberleri

    'The Zoe Project'e konuşan Priyanka Chopra, geçmiş yıllarda karşılaştığı rahatsız edici bir olayı açıkladı. Hakkında bilinmeyenleri anlatan Chopra, samimi açıklamalarda bulundu.
  • Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı - Magazin haberleri

    Bollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri olan Priyanka Chopra, "Bu 2002 veya 2003'te olabilir" diye sözlerine başladı ve bir filmde gizli ajan olarak rol aldığından bahsetti.

    Rolünü anlatan Chopra, "Gizliyim, erkeği baştan çıkarıyorum. Belli ki kızlar gizli görevdeyken bunu yapıyor ama adamı baştan çıkarıyorum ve her seferinde bir parça giysi çıkarmam gerekiyor" dedi.
  • Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı - Magazin haberleri

    "İNSANLIKTAN ÇIKARICI BİR ANDI"

    40 yaşındaki Priyanka Chopra, yönetmenin, önünde stiliste kendisinin iç çamaşırlarıyla kalması için ısrar ettiğinde durumun üzücü bir hal aldığını ifade etti.

    Chopra, hislerini "İnsanlıktan çıkarıcı bir andı" diyerek, nitelendirdi. Priyanka Chopra, sanata katkıda bulunan bir oyuncu olmak yerine nasıl nesneleştirildiğini, reddedildiğini ve yalnızca bir metaya indirgendiğini hissettiğini dile getirdi.
  • Priyanka Chopra: İnsanlıktan çıkarıcı bir andı - Magazin haberleri

    "O DÜŞÜNCE DAYANILMAZ BİR HALE GELDİ"

    Yaşadıklarını kabullenemeyen Priyanka Chopra, birkaç gün sonra yapımdan ayrıldığını, ancak babasının ısrarı üzerine yapılan harcamaları kendi cebinden karşıladığını da sözlerine ekledi.

    Şarkıcı Nick Jonas ile mutlu birlikteliğini sürdüren Chopra, projeden ayrılmasının ana nedenini de, "Yönetmenle her gün yüzleşme düşüncesi dayanılmaz hale geldi" şeklinde anlattı.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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