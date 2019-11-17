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HaberlerSağlık

Prof. Dr. Canan Karatay: Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur

AA

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve zeytinyağının altın kadar kıymetli olduğunu söyledi

Prof. Dr. Canan Karatay

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinlikleri kapsamında sunum yaptı.

Kent protokolü ve zeytin üreticilerinin katıldığı panelde, Karatay zeytinin önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

"ZEYTİN ALTINDIR"

Zeytinyağı tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, "Zeytin altındır, zeytinyağı da altının suyudur. Hatta zeytin altından daha kıymetlidir. Şunu bilin ki altın için insanlar birbirlerini öldürdüler. Hala ölüyor ama zeytin, ömür bahşediyor. Uzun ömür veriyor, sağlık veriyor" dedi.

"AZ YAĞLA YAŞAMAK MÜMKÜN OLAMAZ"

Karatay, yıllarca az yağlı yenmesi tavsiyesinde bulunulduğunu anlatarak, "Ama az yağla yaşamak mümkün olmaz, aynı makinelerin çalışmaması gibi. Makineleri de iyi yağla yağlamamış olursak, makineler de durur. İnsan vücudu da bir makinedir. Zeytinyağı anne sütü ile aynıdır. Tek fark vardır. Anne sütünde, hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

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