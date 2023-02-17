Deprem felaketinin ilk günlerinden itibaren sorumlular hakkında alınmaya başlanan gözaltı ve tutuklama kararları sürüyor. Bu kez yıkımın boyutları ve can kaybı ile yaralı sayısı göz önüne alındığında hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde nasıl sürdürüleceği tartışılıyor. Bu konuda destek olmak adına #depremicinhukukigirisim platformu oluşturulmasını sağlayan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Volkan Dülger girişimin amacını ve hukuki anlamda yapılması gerekenleri haberturk.com'a anlattı.
"85 MİLYON BU İŞİN PEŞİNDE"
Girişimin ilk andan itibaren kamuoyu oluşturmak adına kurulduğunu ifade eden Dülger "Burada dilekçe örneklerini paylaştık. Büyük bir yıkım ve büyük bir felaket söz konusu. Biz herkesin suç duyurusunda bulunmasını istiyoruz. Artık sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Ne kadar çok sayıda suç duyurusunda bulunulursa o kadar büyük bir kamuoyu baskısı olur. Bu şunu gösterecek; 85 milyon bu işin peşinde, bu işin sorumlularından hesap sormak istiyor" dedi.
"EN HAYATİ KONU DELİLLERİN TOPLANMASI"
Yargı sürecinde en önemli noktanın delillerin toplanması olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dülger "Bizim için en hayati öneme sahip konu delillerin toplanması. Sorumlular tespit edilse dahi delil yokluğundan veya delillerin karartılmasından dolayı kurtulamasınlar. Bütün derdimiz bu" şeklinde konuştu. Türkiye Barolar Birliği'nin web sitesinde bir yazılım geliştirildiği bilgisini veren Dülger "Deprem bölgesindeki gönüllüleri, meslektaşlarımızla birlikte yargı süreci için delillerin toplanmasına yardımcı olmaya, #TBBEnkazRadarı mobil uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz. Bu yazılımla vatandaşlar nasıl kendi güvenliklerini riske atmadan delil toplayabileceklerini görecektir" dedi.
"VERİLEN DEĞİL, UYGULANAN CEZA ÖNEMLİ"
Sorumluların; müteahhitten, belediye görevlilerine, inşaat ve iskan ruhsatı verenlerden, yapı denetim görevini yerine getirmeyenlere çok geniş bir alana yayıldığını ifade eden Prof. Dr. Murat Volkan Dülger "Ben burada yargılamanın 'bilinçli taksir' ile yapılacağını düşünüyorum. Bir veya birden fazla kişinin ölümü veya yaralanmasına neden olmaya, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörülür. Bilinçli taksir nedeniyle uygulanacak ceza ile maksimum 22 yıl 6 aya çıkar" dedi. Dülger "Ancak şunu unutmayalım bu, bina başına verilen cezadır. Yani sorumlu olduğunuz bina sayısı çarpı 22 yıl 6 ay. Ayrıca önemli olan mahkemenin kararında ne kadar ceza verildiği değil, siz o cezanın ne kadarını uyguluyorsunuz" şeklinde konuştu.
"TORBA DAVA MÜCADELEYE ZARAR VERİR"
Kahramanmaraş depremlerinde sadece yıkılan değil, hasar gören binalar da göz önüne alındığında oldukça geniş çaplı davalar ve sanıklar söz konusu. Bu durumda sağlıklı bir sonuç alabilmek için büyük ve tek bir dava şeklinde değil, yerel olarak ele alınması gerektiğine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Volkan Dülger "Bir davadaki sanık ve olay sayısı belirli bir limitin üzerine çıktığında, ki biz buna torba davalar diyoruz, ya gerçek sorumlular bulunamıyor ya da sorumlu olmayanlar da ceza alıyor. Davalar mahalle bazında ya da müteahhit bazında birleştirilebilir. Ama torba dava bu mücadeleye zarar verir" dedi. İmar affının cezai sorumluluğa etkisine de değinen Dülger "Bu düzenlemenin ceza hukuku sorumluluğu açısından hiçbir etkisi yoktur. Sadece belediyenin yıkımını ya da idari para cezasını engeller" dedi.
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