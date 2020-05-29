Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdikten sonra inşaatına 9 Nisan'da başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açıldı.

BAKAN KOCA: BU HASTANELER KALICI OLARAK İNŞA EDİLDİ

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 pandemisi dünyaya çok şey öğretti. Bu zamana kadar sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi. Son 18 yılda bu alandaki gelişmelerin neticesini hep birlikte gördük. Bu hastaneler sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olacak mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi" dedi.

"BİR SÜRE DAHA TEDBİRLERİMİZE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca, "Sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmine katkı sağlayacak bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir mimariye sahip, 45 günde tamamlandı. Toplam alan 125 bin metrekare, 1008 yataklı. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakım yatağına dönüştürülebiliyor. 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor.

Dünyayı etkisine alan koronavirüsle mücadelede ülkemiz örnek bir model sağladı. Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" diye konuştu.

"Tehlike henüz geçmiş değil" diyen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız. Ön safta yer alan sağlık çalışanları en fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu, değerli hocalarımız da yitirdiklerimiz aradındaydı. Okmeydanı Şehir Hastanemize Cemil Taşçıoğlu'nun adını verdik, şimdi açılan acil tip hastanelerimize Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in adını veriyoruz."

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü, hocaların hocası olarak da anılan Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanenin başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

1008 YATAK KAPASİTELİ HASTANENİN HER ODASI İSTENİLDİĞİNDE YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek. Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek. Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek.

SAĞLIK TURİZMİNE DE KATKIDA BULUNACAK

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin sağlık turizminde de hizmet vereceği belirtildi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgını sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.