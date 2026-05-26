        Prof. Dr. Mustafa Sarı'dan tatilcilere önemli çevre çağrısı geldi

        Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan tatilcilere önemli çevre çağrısı geldi

        Bayram tatiliyle birlikte milyonlar sahillere akın ederken Prof. Dr. Mustafa Sarı, deniz çayırlarının deniz ekosistemi için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Deniz çayırlarından korkmayın, onları koruyun" çağrısında bulundu. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 20:50 Güncelleme:
        Deniz çayırlarına dokunmayın

        9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi sahillere yönelirken deniz sezonu da resmen açıldı. Tatilcilerin yoğun ilgi göstereceği kıyılar için çevre uzmanlarından dikkat çeken bir uyarı geldi. Deniz ekosistemi üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Sarı, özellikle kıyılarda sıkça görülen deniz çayırlarının korunması gerektiğini belirterek vatandaşlara önemli çağrılarda bulundu.

        Deniz çayırlarının denizlerin temiz kalması ve nefes alabilmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sarı, bu alanların birçok canlı türü için yaşam alanı oluşturduğunu söyledi. Özellikle Marmara Denizi gibi kirlilik tehdidi altındaki bölgelerde deniz çayırlarının korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

        "TEMİZLENMESİNİ İSTEMEYİN"

        Prof. Dr. Sarı, denize girilen kıyıların önemli bölümünde deniz çayırlarının bulunduğunu belirterek, “Denizde yaşayan canlıların evi olan bu alanların sökülmesini, temizlenmesini istemeyin” dedi.

        Deniz çayırlarının başta pina olmak üzere çok sayıda deniz canlısı için sığınak, beslenme ve üreme alanı olduğunun altını çizen Sarı, “Kimsenin evini yıkma hakkımız yok” ifadelerini kullandı.

        "AYAKKABI KULLANILABİLİR"

        Vatandaşların deniz çayırlarından korkmaması gerektiğini de vurgulayan Sarı, bu alanların herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi. Denize girerken kaygı yaşayan kişilerin deniz ayakkabısı veya patik kullanabileceğini belirtti.

        Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizlerin akciğeri olarak nitelendirilen deniz çayırlarının korunmasının yalnızca kurumların değil, tatilcilerden yerel yönetimlere kadar herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

