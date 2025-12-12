Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a TGC Sedat Simavi ödülü

Ödül takdimi sonrası konuşan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Ülkemizin bu saygın ödülünün tarafıma verilmesini kararlaştıran sayın jüri üyelerine, TGC Başkanı ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Çapraz nakillerde İnönü Üniversitesinin öncü rol oynadığını söyleyen Yılmaz, "Organ bağışı ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Gelişmiş ülkelerdeki organ bağış oranlarının beşte birine sahibiz. Organ bekleyen hastalar için çözüm canlı vericilerle aşılmaktadır. Canlı vericisi olan hastaların da ancak 1/3'ü uyumlu vericilere sahiptir. İşte çapraz karaciğer nakli ile biz uyumsuz canlı donörü olan hastalara organ nakli şansı sunuyoruz. 2'li çaprazların yerine çoklu çaprazlarla daha fazla hastaya ümit olabiliyoruz. 4'lü, 5'li, 6'lı ve 7'li çaprazlar dünyada sadece Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapılabiliyor. Tüm dünyada yapılan çapraz karaciğer nakillerinden daha fazlası Malatya'da gerçekleştirildi. Kısacası, İnönü Üniversitesi çapraz karaciğer nakillerinde küresel öncüdür" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİ GURURLANDIRDI"

Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a ödülü TGC Başkanı Vahap Munyar ile Sağlık Bilimleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen tarafından takdim edildi.