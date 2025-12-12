Habertürk
        Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a TGC Sedat Simavi ödülü

        Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Sedat Simavi Ödülleri Töreni'nde 9 dalda 18 ödül verildi. Çapraz nakillerin baş mimarı olan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da "Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5'li ve İlk 6'lı Çapraz Karaciğer Nakilleri" başlıklı çalışmasıyla Sağlık Bilimleri alanında ödüle değer görüldü

        Giriş: 12.12.2025 - 16:02 Güncelleme: 12.12.2025 - 16:02
        Ödül takdimi sonrası konuşan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Ülkemizin bu saygın ödülünün tarafıma verilmesini kararlaştıran sayın jüri üyelerine, TGC Başkanı ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        Çapraz nakillerde İnönü Üniversitesinin öncü rol oynadığını söyleyen Yılmaz, "Organ bağışı ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Gelişmiş ülkelerdeki organ bağış oranlarının beşte birine sahibiz. Organ bekleyen hastalar için çözüm canlı vericilerle aşılmaktadır. Canlı vericisi olan hastaların da ancak 1/3'ü uyumlu vericilere sahiptir. İşte çapraz karaciğer nakli ile biz uyumsuz canlı donörü olan hastalara organ nakli şansı sunuyoruz. 2'li çaprazların yerine çoklu çaprazlarla daha fazla hastaya ümit olabiliyoruz. 4'lü, 5'li, 6'lı ve 7'li çaprazlar dünyada sadece Malatya İnönü Üniversitesi'nde yapılabiliyor. Tüm dünyada yapılan çapraz karaciğer nakillerinden daha fazlası Malatya'da gerçekleştirildi. Kısacası, İnönü Üniversitesi çapraz karaciğer nakillerinde küresel öncüdür" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Sezai Yılmaz'a ödülü TGC Başkanı Vahap Munyar ile Sağlık Bilimleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Berrak Çağlayan Yeğen tarafından takdim edildi.

        Ödül töreninde Yılmaz'ı yalnız bırakmayan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ı tebrik ederek, "Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Sedat Simavi Ödülleri kapsamında, Üniversitemiz Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın "Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5'li ve İlk 6'lı Çapraz Karaciğer Nakilleri" başlıklı kıymetli çalışmasıyla Sağlık Bilimleri Ödülü'ne layık görülmesi hepimizi gururlandırdı. Bu vesileyle, Prof. Dr. Sezai Yılmaz Hocamız başta olmak üzere gazetecilikten radyo-televizyona, edebiyattan fen ve sosyal bilimlere, karikatürden spora kadar farklı alanlarda ödül almaya hak kazanan tüm değerli isimleri içtenlikle tebrik ediyorum. Ülkemizin bilim, sağlık, kültür, sanat ve düşünce dünyasına yaptıkları kıymetli katkılar için her birine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

