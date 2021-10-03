Prof. Dr. Uğur Şahin'den kritik açıklama! 0:00 / 0:00

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Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Financial Times’a verdiği röportajda koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Zaman geçtikçe vücudun bağışıklık sisteminden kaçabilecek koronavirüs mutasyonları ortaya çıkabilir ve farklı aşılar gerekebilir. Bu yıl farklı bir aşı tamamen gereksiz. Ancak gelecek yılın ortasına kadar farklı bir durum olabilir" tahmininde bulundu.

DELTA VARYANTI AŞILARI ETKİLEMEDİ

Financial Times'a verdiği röportajda Şahin, koronavirüs varyantlarının, özellikle daha bulaşıcı olduğu düşünülen Delta varyantının mevcut aşıların etkinliği baltalamadığını söyledi. Şahin "Ancak virüs eninde sonunda aşıdan kaçabilecek mutasyonlar geliştirecek" ifadelerini kullandı.

Virüsün daha çok adapte olacağını belirten Şahin, "Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin daha kolay yönetilebilir olacağını düşünmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve bu daha yeni başladı" dedi.

Gelecek yıl iki aşı programları olacağını belirten Şahin,"Hali hazırda aşılanmış olanlar için destekleyici aşıların yanı sıra şimdiye kadar minimum erişime sahip insanların aşıya ulaşması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Şahin, BioNTech/Pfizer aşısının gelecekte nasıl fiyatlandırılacağına dair herhangi bir açıklama yapmazken, “Önümüzdeki yıllarda buna hala ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum” dedi.