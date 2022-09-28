Prof. Dr. Yiğit: Keşke her gün nakil yapsak ama donör yok

Türkiye'nin en köklü kamu hastanelerinden Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ocak ayında Seyrantepe'deki yeni yerleşkesine taşındı ve Organ Nakli Merkezi ruhsatı da yenilendi. Hasta servisleri 5 yıldızlı otel konforunda olan merkezde, yeterli sayıda kadavradan bağış olmadığı için, neredeyse hiç 'nakil hastası' yatışı olmadığı öğrenildi. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, aynı anda 10 nakil yapılabilecek merkezde, Ocak ayından bugüne sadece 10 hastaya kadavradan böbrek nakli yapılabildiğini söyledi.

"HER GÜN NAKİL AMELİYATI YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ"

Prof. Dr. Özgür Yiğit, nakil cerrahisinde dünyanın en iyilerinden olan Türkiye'de, beyin ölümü sonrası bağışların yetersiz olması nedeniyle, binlerce kişinin hala organ sırası beklediğini ifade etti.

Yiğit, pek çok ülkede yüz binlerce dolara yapılan nakil ameliyatlarının, Türkiye'de tamamen ücretsiz gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kadavradan nakillerin yeterli düzeye ulaşabilmesi için yakınını kaybeden aileleri organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Prof. Dr. Yiğit, "Bazı hastalıklar için organ transplantasyonu ana tedavimiz olmaya devam ediyor. Yine hepimiz biliyoruz ki, organ nakli için aslında ana kaynak beyin ölümü sonrası gerçekleşen donörler. Donörün çıksa bile, ailenin beyin ölümü gerçekleşen yakınının organlarını bağışlamaması nedeniyle, birçok hastamız organ nakli için aylarca yıllarca sırada bekliyor.

Dolayısıyla 'Ben organlarımı bağışladım' deyip organ bağışı kartı almak yetmiyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra, organların aileler tarafından da bağışlanması gerekiyor. Sadece organlarını bağışlayan kişilerin değil, ailelerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor" diye konuştu. Her gün, haftada bir-iki kez böbrek nakli yapabilecek durumda olduklarını belirten Yiğit, "Yeterli sayıda donör bulamıyoruz. Bunlar yurt dışı ile kıyaslanmayacak hizmetler. Tamamen ücretsiz bir şekilde ülkemizde gerçekleştirilebiliyor ve hastanın cebinden beş kuruş para çıkmıyor. Hepsini sigorta karşılıyor" dedi.