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        Haberler Sağlık Profesör uyardı: Kombo salgın yaşıyoruz | Sağlık Haberleri

        Profesör uyardı: Kombo salgın yaşıyoruz

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yılbaşı geliyor ve 2025'e 'kombo virüs' enfeksiyonları ile başlamayın. Grip benzeri ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ve eklem ağrılarıyla seyreden bir salgın daha yaşıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:24
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        "Kombo salgın yaşıyoruz"
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        Kış aylarıyla kapalı ortamlarda bulunma süresinin artması, solunum yolu vakalarında artışı da beraberinde getiriyor. Covid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin oluşturduğu birden fazla virüsün aynı anda yayılımıyla ortaya çıkan kombo virüs vakaları gördüklerini belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, acil ve polikliniklerde grip semptomlarının 2-3 kat arttığını, ciddi yoğunluk oluştuğunu söyledi.

        Prof. Dr. Özkaya, "Çok fazla ateş, halsizlik, öksürük, boğaz ve eklem ağrıları şikâyetleriyle hastaneye başvuran bir salgın yaşıyoruz. Akıllar karışık. Mevsimsel dönemlerde olan olağan artışın üstünde, akciğerlerde ciddi tutulum olan ve hastaneye yatan vakaları tekrar görmeye başladık" diye konuştu.

        "BİRKAÇ VİRÜS BİRDEN ETKİLİYOR"

        Vakaların yaygın olmasının sebebini insanlarda artık tek bir virüsün olmamasına bağlayan Prof. Dr. Özkaya, “İnsanları birkaç virüs birden etkiliyor. O yüzden çoğu zaman hangi virüsün hasta ettiğini bulamıyoruz. Testlerde biri çıkıyor, biri çıkmıyor. Çünkü normal influenza virüsü iki üç gün ateş, öksürük yapıp iki üç gün sonra düzeliyordu ama şimdiki tabloda birkaç virüs birden etkili olduğu için daha uzun ve etkili oluyor. Ateş, öksürük vuruyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz yani grip kronik hale geldi. Çünkü bir virüs değil, birkaç virüs birden toplumda etkilidir" diye konuştu.

        Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Covid-19 hiç bitmeyecek gibi görünüyor ve mevsimsel virüslerle birlikte kronik hastalığı olan yaşlı hastalarda ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Bu üçlü virüs, yaşlı ve kronik hastalarımız için hayati tehlike oluşturuyor. O yüzden yılbaşı geliyor ve tatil ve toplu aktiviteler nedeniyle 2025 kabusumuz olmasın."

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