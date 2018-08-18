Sanatçı Erkan Güleryüz’ün Youtube üzerinden başlattığı ‘HangiSesTube’ yarışmasının kazananı belli oldu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı yarışmada finale kalan 10 kişi arasından yapılan oylama sonucu birinci olan Murat Büyükçakır profesyonelliğe giden ilk adımı atma fırsatını kazandı. Yarışmanın kazananı Murat Büyükçakır, Erkan Güleryüz'le birlikte bir şarkı seslendirecek ve bu şarkı, bir single olarak tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Jüri koltuğunda ünlü sanatçılar oturdu

Sanatçılar Fettah Can, Gökhan Türkmen, Cansu Kurtcu, Gülden Mutlu, Fikret Dedeoğlu, Levent Dörter, Okay Barış ve Erkan Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu geniş juri kadrosunun yaptığı oylama sonucu belirlenen ‘HangiSesTube’nin birincisi Murat Büyükçakır, hayallerine giden kapıyı aralamış oldu.

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