PROMETHEUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir uzay aracı dünyaya gelir, insansı bir yaratık elinde bulunan sıvıyı içerek parçalanmaya başlar ve suya karışır. Onun DNA'sı biyogenez bir reaksiyon başlatır.

2089 yılında, arkeologlar Elizabeth Shaw ve Charlie Holloway birkaç antik kültürün eserleriyle eşleşen İskoçya'da bir yıldız haritası keşfeder. Onlar insanları dünyaya getiren bu yaratıkları "Mühendis" olarak adlandırmaktadırlar. Peter Weyland, Weyland Corporation yaşlı CEO'su, yıldız haritalarından yararlanarak LV-223 gezegenine bir seyir finanse etmiştir. Android David gemiyi kontrol etmektedir.

Hayatın başlangıcına dair araştırma yürüten bir ekibin evrenin en karanlık noktasında yaşadıkları maceralara odaklanıyor. Ekibin insanoğlunun geleceğini korumak adına girdiği bu savaş, her şeyin sonu olabilir...

PROMETHEUS OYUNCULARI

Prometheus filmi oyuncuları arasında, Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, Idris Elba, Logan Marshall-Green ve Charlize Theron gibi isimler yer alıyor.