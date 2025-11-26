Promise David: Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nin golünü atan Promise David, galibiyeti değerlendirdi.

"TOPU AĞLARA GÖNDERMEK ÇOK KOLAY OLDU"

Promise David, Galatasaray maçında attığı golle ilgili, "Asistten önceki pas, çok klas bir hareketti. Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı." dedi.

Sözlerine devam eden David, "Ailem bugün yine buradaydı. Onları her maça getirmem gerekiyor ama bu bana çok pahalıya mal oluyor. (Gülerek)" diye konuştu.