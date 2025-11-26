Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Promise David: Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı - Futbol Haberleri

        Promise David: Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı

        Union Saint-Gilloise'nin oyuncularından Promise David, 1-0'lık Galatasaray galibiyetinin ardından, "Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı" dedi.

        Giriş: 26.11.2025 - 00:16 Güncelleme: 26.11.2025 - 00:16
        "Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı"
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nin golünü atan Promise David, galibiyeti değerlendirdi.

        "TOPU AĞLARA GÖNDERMEK ÇOK KOLAY OLDU"

        Promise David, Galatasaray maçında attığı golle ilgili, "Asistten önceki pas, çok klas bir hareketti. Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı." dedi.

        Sözlerine devam eden David, "Ailem bugün yine buradaydı. Onları her maça getirmem gerekiyor ama bu bana çok pahalıya mal oluyor. (Gülerek)" diye konuştu.

        "HER MAÇI TEK TEK ALACAĞIZ"

        Hedefleriyle ilgili konuşan Promise David, "Şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmalıyız. Önce ligdeki iyi formumuzu sürdürmek istiyoruz, ardından Şampiyonlar Ligi'nde üç zorlu maçımız daha var. Her maçı tek tek ele alacağız. Umarım bundan sonra ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapabiliriz." sözlerini sarf etti.

