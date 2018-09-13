Ali Vatansever’in ikinci sinema filmi 'SAF'ın dünya prömiyeri Toronto Film Festivali’nin 'Discovery' bölümünde yapıldı. Prömiyere Vatansever ile beraber filmin başrol oyuncuları Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin de katıldı.

Ali Vatansever gösterim sonrası görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "Toronto gibi bir festivalde, salonu dolduran sinemaseverlerle beraber filmimizin prömiyerini yapmak bizim için çok anlamlıydı. Dünyanın muhtelif yerlerinde filmde yaşanan sorunların aynılarının olduğunu izleyicilerden dinledik. Hatta Hindistan’dan bir izleyici önümüze atlayıp 'SAF’ı Hindistan’da da gösterime sokmamızı ve aynı sorunlarla orda mücadele ettiklerini söyledi. Fikirtepe gibi hem mülteci, hem de kentsel dönüşüm sorununun birleştiği özel bir coğrafyadan anlattığımız hikâyenin dünyanın çok farklı yerlerinde yaşayanlar tarafından aynı şekilde algılandığını görmek benim için heyecan vericiydi' ded.