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        Haberler Yaşam Propaganda serbestliği nedir, ne demektir? Propaganda serbestliği neleri kapsıyor? Propaganda serbestliği ne zaman başlıyor ve bitiyor?

        Propaganda serbestliği nedir, ne demektir? Propaganda serbestliği neleri kapsıyor?

        YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre propaganda serbestliği ve seçim yasakları başlıyor. Oy kullanacak olan milyonlarca seçmen Propaganda serbestliği nedir, ne demektir? Sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:16
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        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Propaganda serbestliği ile ilgili açıklama geldi. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları 21 Mart’ta başlıyor. Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

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        PROPAGANDA SERBESTLİĞİ NE DEMEK?

        Söz, yazı, görüntülerle kamuoyunu etkilemek amacıyla yapılan siyasal propaganda, siyasal etkinliğin her aşamasında vardır. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

        PROPAGANDA SERBESTLİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

        Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

        Propaganda serbestliği ve seçim yasakları 21 Mart’ta başlıyor

        Takvime göre, yarın propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

        Bu zaman zarfında, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

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        Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

        Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

        Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek

        Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

        Bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezileri, makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Bu amaçla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlama, törenler yapılamayacak, resmi ziyafet verilemeyecek.

        Bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası kapsamındaki gezilerine hiç bir memur katılamayacak.

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