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        Haberler Dünya Protestoları takip eden BBC News muhabiri Lowen sınır dışı edildi | Dış Haberler

        Protestoları takip eden BBC News muhabiri Lowen sınır dışı edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından çıkan protesto gösterilerini takip eden BBC muhabiri Mark Lowen, İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı. 17 saat gözaltında tutulan Lowen, İngiltere'ye sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 16:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:22
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        BBC News muhabiri Lowen sınır dışı edildi
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        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve hapse atılmasıyla tetiklenen kitlesel sokak protestolarını haberleştirmek üzere Türkiye'de bulunan BBC News muhabiri Mark Lowen, 17 saat gözaltında tutulduktan sonra "kamu düzeni için tehdit" suçlamasıyla sınır dışı etti.

        BBC News CEO'su Deborah Turness sınır dışı edilmeyi "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdi ve yayın kuruluşunun konuyu Türkiye'deki yetkililerle görüşeceğini söyledi.

        Daha önce beş yıl Türkiye'de yaşayan Lowen, sınır dışı edilmesinin "son derece üzücü" olduğunu söyledi ve basın özgürlüğünün demokrasi için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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        #Mark Lowen
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