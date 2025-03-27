Protestoları takip eden BBC News muhabiri Lowen sınır dışı edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve hapse atılmasıyla tetiklenen kitlesel sokak protestolarını haberleştirmek üzere Türkiye'de bulunan BBC News muhabiri Mark Lowen, 17 saat gözaltında tutulduktan sonra "kamu düzeni için tehdit" suçlamasıyla sınır dışı etti.

BBC News CEO'su Deborah Turness sınır dışı edilmeyi "son derece rahatsız edici" olarak nitelendirdi ve yayın kuruluşunun konuyu Türkiye'deki yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Daha önce beş yıl Türkiye'de yaşayan Lowen, sınır dışı edilmesinin "son derece üzücü" olduğunu söyledi ve basın özgürlüğünün demokrasi için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.