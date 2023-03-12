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İsrail'de protestoların 10. haftası: Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı halk yine sokaklara çıktı

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı protestoların 10. haftasında halk yine sokaklara çıktı

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  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin onuncu haftasında da ülke genelinde meydanlara indi.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı özellikle her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel olarak gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların onuncu haftasında yine sokaklardaydı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımın gerçekleştiği Tel Aviv'de on binlerce protestocu, konuşmaların yapıldığı miting alanına dönüşen Kaplan Caddesinde Hükümet Kompleksi önünde toplandı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Göstericiler de sık sık "Demokrasi" ve hükümete hitaben "Utanın!" sloganları attı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Gösteri alanında Netanyahu'nun Başbakanlığı aleyhinde sık sık kullanılır hale gelen, İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlara yer verilirken, "Demokrasiye açılan savaş" ve "Yargının bağımsızlığını koruyun" gibi hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren dövizler taşındı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    NETANYAHU HÜKÜMETİNİN YARGI REFORMU

    İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler 10 haftayı geride bıraktı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

    Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!
  • Protestoların 10. haftası: İsrail'de on binlerce kişi sokaklara çıktı!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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