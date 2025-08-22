PSG: 1 - Angers: 0 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, evinde Angers'i 1-0 mağlup etti. 2. Yarıda Fabian Ruiz'in golüyle galibiyete ulaşan PSG, sezona 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Angers ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Fransa Ligue 1'in 2. haftasında PSG, evinde Angers'i ağırladı. Parc des Princes'te oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla PSG oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 50. dakikada Fabian Ruiz attı.
PSG'nin yıldız oyuncularından Ousmane Dembele, 27. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte sezona 2'de 2 yaparak başlayan PSG, puanını 6'ya yükseltti. Angers ise 3 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, Toulouse'a konuk olacak. Angers, evinde Rennes'i ağırlayacak.