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PSG - Bayern Münih | CANLI YAYIN

PSG - Bayern Münih maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk ediyor.

PSG Bayern Münih CANLI YAYIN! Paris Saint-Germain Bayern maçı saat kaçta hangi kanalda canlı? Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk ediyor.

SAAT: 22.00
HAKEM: Daniele Orsato
STAT: Parc des Princes
YAYIN: beIN SPORTS 1

PSG: Navas, Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo, Parades, Gueye, Di Maria, Neymar, Draxler, Mbappe
YEDEKLER: Rico, Saidai, Kehrer, Florenzi, Bakker, Pembele, Verratti, Rafinha, Sarabia, Herrera, Kean, Nagera
TEKNİKDİREKTÖR: Mauricio Pochettino

BAYERN MÜNİH: Neuer, Pavard, Boateng, Hernandez, Davies, Kimmich, Alaba, Sane, Müller, Coman, Choupo-Moting
YEDEKLER: Nübel, Sarr, Kouassi, Stanisic, Martinez, Musiala, Zaiser
TEKNİKDİREKTÖR: Hansi-Flick

Bu eşleşmenin ilk maçında Bayern'i 3-2 mağlup eden PSG, Avrupa kupalarında Alman takımlarını konuk ettiği dört karşılaşmayı da kazandı (1994-2017 arasında).

İlk maçını kaybettiği son dört Şampiyonlar Ligi eleme turunda turnuvaya veda eden Bayern, en son 2014/15'te Porto'yu bu şekilde eledi.

PSG, Bayern karşısındaki ilk karşılaşmada, 2003/04'ten bu yana kalesine en fazla şut gelen Şampiyonlar Ligi maçını oynadı (31). Bavyera ekibinin yakaladığı 3.79 gol beklentisi (xG) ise turnuvanın bu sezonunda bir takımın ulaştığı en yüksek sayıydı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde kaybeden son 50 takımın sadece üçü yoluna devam edebildi ancak bunların biri 2018/19'de PSG'yi eleyen Manchester United'dı.

Hansi Flick yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi mağlubiyetini PSG'den alan Bayern (15G 1B),turnuvanın eleme turlarında 2018/19 son 16 turundan bu yana üst üste iki karşılaşmayı galibiyetsiz geçmiyor (1B 1M vs Liverpool).

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