Messi'nin takıma katılmasının ardından PSG'den ayrılmaya karar veren Kylian Mbappe için Real Madrid resmen devrede!

L'Equipe'in haberine göre; Real Madrid, PSG'ye 160 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Bu teklife olumlu cevap çıkmadı. İspanyol ekibinin yeni teklifinin 200 milyon euro olacağı belirtildi.

PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mbappe, sözleşme uzatma tekliflerini reddetti. Yaz transfer döneminde ayrılık gerçekleşmezse Mbappe, önümüzdeki sezon bonservisini alarak takımdan gidebilir.

Yıldız golcü, 2018'de 145 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'dan transfer edilmişti.