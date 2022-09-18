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PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, sadece ligde değil Avrupa'da zirveye oynuyor! Sarı-lacivertliler, Fransız devi PSG'yi takip ediyor

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  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya moralli girdi.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 5. dakikada Diego Rossi'nin golüyle öne geçti. Baskılı futbolunu sürdüren Fenerbahçe, 17. dakikada Gustavo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarının son bölümünde üst üste pozisyonlara giren sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Joao Pedro'nun ayağından bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Kaçan penaltının üzerinden vakit geçmeden Miguel Crespo ile 45+4. dakikada bir gol daha bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle girdi. İlk yarıdaki performansını 2. yarıya da taşıyan Fenerbahçe, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, 70. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 4'e yükseltti. 
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Ataklarına devam eden Fenerbahçe, 76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle skoru 5-0'a getirdi ve sarı-lacivertliler bu skorla maçtan galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde puanını 6 maç sonunda 13'e yükseltti.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    6 MAÇTA 20 GOL! 

    Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Ligde ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Alanyaspor'dan önce Kayserispor'a da sahasında 2 gol atan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u da 5 golle geçti.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    PSG'DEN SONRA FENERBAHÇE

    Sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım olmayı başardı. 
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Opta verilerine göre sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım olmayı başardı.
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    PSG - 3.6 (7 maç 25 gol)

    Fenerbahçe - 3.3 (6 maç 20 gol)
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Fenerbahçe'nin 6 haftada aldığı skorlar:

    Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

    Kasımpaşa 0-6 Fenerbahçe
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

    Konyaspor 1-0 Fenerbahçe
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Fenerbahçe 2-0 Kayserispor

    Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
  • PSG'den sonra Fenerbahçe! Sarı-lacivertliler Avrupa'da zirveye oynuyor

    Öte yandan sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev ve Rennes takımlarının ağlarına toplamda 4 gol bıraktı.

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