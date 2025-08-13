Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor PSG-Tottenham Süper Kupa maçı canlı izle! PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Süper Kupa'da dev maç! PSG-Tottenham Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        50. UEFA Süper Kupa dev bir maça sahne oluyor. Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham ile karşı karşıya geliyor. İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak dev mücadele öncesinde, PSG-Tottenham Süper Kupa karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG-Tottenham Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG-Tottenham Süper Kupa maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 19:04 Güncelleme: 13.08.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        PSG-Tottenham Süper Kupa maçı TRT 1 canlı izle... PSG-Tottenham Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek Süper Kupa'yı en çok evine götüren kulüp olarak tarihe geçti. Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Zorlu mücadeleye sayılı saatler kala, PSG-Tottenham maçının hangi kanalda , şifreli mi, şifresiz olarak mı yayınlanacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "PSG-Tottenham Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        PSG - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        PSG - Tottenham maçı 13 Ağustos Çarşamba bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

        Dev karşılaşmada Portekiz hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia üstlenecek.

        3

        PSG - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

        İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

        PSG - TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

        4

        FRANSIZLAR İLK ZAFERİN PEŞİNDE

        Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

        Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.

        PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.

        5

        KUPAYI EN ÇOK KAZANAN REAL MADRİD

        Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi.

        Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

        Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

        Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

        Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

        7

        Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Sarr, Johnson, Richarlison, Kudus

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Denizli!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Denizli!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu