PSG'ye Achraf Hakimi'den kötü haber
Fransız devi PSG'nin başarılı sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 05.11.2025 - 18:27 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:27
PSG'nin yıldız sağ beki Achraf Hakimi'den kötü haber geldi.
AS'ta yer alan habere göre, Bayern Münih maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hakimi, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Hakimi, Bayern Münih maçında Luis Diaz'ın müdahalesi sonrası sakatlanmış ve gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorudna kalmıştı.
PSG'de bu sezon 14 maçta süre bulan Hakimi, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ