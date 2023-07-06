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İlk 11'deki üç bölgeye transfer hedefleyen sarı-kırmızılılar, PSG ile de birçok oyuncu için görüşüyor.

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Fransa'da yayın yapan Foot Mercato'nun haberine göre Cimbom, PSG'den Leandro Paredes ve Mauro Icardi'nin dışında Juan Bernat'ı da istiyor!