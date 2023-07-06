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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray PSG'ye üç yıldız için çıkarma: Galatasaray'da son dakika transfer haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Fransa'ya çıkarma

        Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Suudi Arabistan piyasasının etkilediği sarı-kırmızılılar, PSG'ye üç yıldız için çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:47
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        Şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şu ana kadar sessiz kalan sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan piyasasının biraz oturmasını bekliyor.

         

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        Kadrosunu yıldızlarla donatmak isteyen ve üç kulvarda da ses getirme peşindeki Cimbom'un listesindeki yıldızların birçoğu, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor.

         

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        Ekonomik açıdan Suudi Arabistan pazarıyla yarışamayan Galatasaray bir yandan bazı oyuncularda beklemeye geçerken diğer yandan çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor.

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        İlk 11'deki üç bölgeye transfer hedefleyen sarı-kırmızılılar, PSG ile de birçok oyuncu için görüşüyor. 

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        Fransa'da yayın yapan Foot Mercato'nun haberine göre Cimbom, PSG'den Leandro Paredes ve Mauro Icardi'nin dışında Juan Bernat'ı da istiyor!

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        Habere göre sarı-kırmızılılar Fransız ekibiyle görüşmelerine olumlu şekilde devam ederken Mauro Icardi ve Paredes transferlerini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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        Haberde, iki transfer haricinde Paris ekibinin, kadroda kendine yer bulmakta güçlük çeken Juan Bernat'ı Galatasaray'a önerdiği öne sürüldü.

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        PSG, kadroda düşünülmeyen Bernat'ın maaş yükünden kurtulmak amacıyla kiralama teklifi sunarken, Sarı Kırmızılı takım da bu transfere sıcak bakıyor.

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        Bu sezon PSG formasıyla toplam 36 maça çıkan İspanyol sol bek 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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        30 yaşındaki futbolcunun Paris Saint Germain ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

         

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