Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Fransa'ya çıkarma
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Suudi Arabistan piyasasının etkilediği sarı-kırmızılılar, PSG'ye üç yıldız için çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Şu ana kadar sessiz kalan sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan piyasasının biraz oturmasını bekliyor.
Kadrosunu yıldızlarla donatmak isteyen ve üç kulvarda da ses getirme peşindeki Cimbom'un listesindeki yıldızların birçoğu, Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor.
Ekonomik açıdan Suudi Arabistan pazarıyla yarışamayan Galatasaray bir yandan bazı oyuncularda beklemeye geçerken diğer yandan çalışmalarını da yoğun şekilde sürdürüyor.
İlk 11'deki üç bölgeye transfer hedefleyen sarı-kırmızılılar, PSG ile de birçok oyuncu için görüşüyor.
Fransa'da yayın yapan Foot Mercato'nun haberine göre Cimbom, PSG'den Leandro Paredes ve Mauro Icardi'nin dışında Juan Bernat'ı da istiyor!
Habere göre sarı-kırmızılılar Fransız ekibiyle görüşmelerine olumlu şekilde devam ederken Mauro Icardi ve Paredes transferlerini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Haberde, iki transfer haricinde Paris ekibinin, kadroda kendine yer bulmakta güçlük çeken Juan Bernat'ı Galatasaray'a önerdiği öne sürüldü.
PSG, kadroda düşünülmeyen Bernat'ın maaş yükünden kurtulmak amacıyla kiralama teklifi sunarken, Sarı Kırmızılı takım da bu transfere sıcak bakıyor.
Bu sezon PSG formasıyla toplam 36 maça çıkan İspanyol sol bek 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun Paris Saint Germain ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.