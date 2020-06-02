PTT ATM'lerinde çipli kimli kartıyla ödeme dönemi

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşlarımız, iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan, PTT ATM'lerimizden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla birlikte, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlarımız, çipli T.C. kimlik kartları ve Nüfus Müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle birlikte ATM'lerimizden giriş yaparak, hesaplarına yatırılan ödemelerini temin edebilecek. Şifresini hatırlamayan vatandaşlarımız işlemlerini iş yerlerimizden de yapabilecek. Ödeme tarihlerini, vatandaşlarımızın cep telefonlarına göndereceğimiz SMS ile bildireceğiz.

PTT AŞ olarak, koronavirüsün yaşamımızı etkilediği bu süreçte vatandaşlarımıza güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyor, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 4 bine yakın PTT ATM'mizi düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bu kapsamda iş yerlerimizde oluşabilecek yoğunluğunun önüne geçmek adına PTT ATM'lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 3 bin TL'den 5 bin TL'ye, tek seferde çekilebilecek nakit tutarı limitini de 1500 TL'den 3 bin TL'ye çıkardığımızı hatırlatmak isteriz.