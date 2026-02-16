PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR?

PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında:

Sadece açık kredisi olan müşterilere 6 bin TL,

PTTCell hat sahibi olan müşterilere ek 2 bin TL,

PTT üzerinden 1 adet otomatik ödeme talimatı veren müşterilere ek 2 bin TL,

PTT üzerinden anlaşmalı Bankada Kredili Destek Hesabı (KDH) açan müşterilere ek 2 bin TL,

PTT üzerinden anlaşmalı Bankadan 2 bin TL repo alımı yapan müşteriye ek 2 bin TL olmak üzere toplamda 14 bin TL ödeme yapılacak.