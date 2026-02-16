Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi PTT emekli promosyon 2026: PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında 14 bin TL nakit ödemeyi kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır, promosyon ne kadar?

        PTT'den 14 bin TL'ye varan emekli promosyon kampanyası: Kimler nakit promosyon alabilir?

        PTT, 'Emekli Ödeme Kampanyası' kapsamında 14 bin TL'ye varan nakit ödeme yapıyor. Buna göre: emekli vatandaşların PTT anlaşmalı bankada açık kredisinin olması ve maaşı 3 yıl boyunca PTT üzerinden alacağına dair taahhüt vermesi gerekiyor. Peki, PTT emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 07:48 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:48
        1

        PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında 14 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımaması gerekiyor. Peki, kimler PTT emekli promosyon ödemesi alabilir, başvuru nasıl yapılır?

        2

        PTT'DEN 14 BİN TL'YE VARAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI!

        PTT, 'Emekli Ödeme Kampanyası' kapsamında; anlaşmalı bankada açık kredisi olan ve üç yıl boyunca maaşını farklı bir bankaya taşımama taahhüdünde bulunan emeklilere 14 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor.

        3

        PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE KADAR?

        PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında:

        Sadece açık kredisi olan müşterilere 6 bin TL,

        PTTCell hat sahibi olan müşterilere ek 2 bin TL,

        PTT üzerinden 1 adet otomatik ödeme talimatı veren müşterilere ek 2 bin TL,

        PTT üzerinden anlaşmalı Bankada Kredili Destek Hesabı (KDH) açan müşterilere ek 2 bin TL,

        PTT üzerinden anlaşmalı Bankadan 2 bin TL repo alımı yapan müşteriye ek 2 bin TL olmak üzere toplamda 14 bin TL ödeme yapılacak.

        4

        KİMLER PTT EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR?

        Nakit ödeme kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikle anlaşmalı bankada açık kredisinin olması ve 3 yıl boyunca maaşlarını farklı bir bankaya taşımaması gerekiyor.

        5

        PTT EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Kampanya başvuru işlemleri, emekli vatandaşın kendisi tarafından tüm PTT iş yerlerinden yapılabiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
