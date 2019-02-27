Vatandaş merakından dolayı yerine Aysel Kandemir'in getirildiği eski PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik hakkında internette birçok aratma yapıyor. İşte merak edilenler...

KENAN BOZGEYİK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu (şuan 53 yaşında). İlköğretim, ortaöğretim ve lise olmak üzere eğitimini Gaziantep'de tamamladı. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1988 yılında Konya Yem Sanayi'sinde memur olarak başladı. Yem Sanayi Genel Müdürlüğü'nde müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik yaptı. Çever Bakanlığı'nda müfettiş, TBMM'de danışman ve Çevre Bakanlığı'nda bakan danışmanı olarak çalıştı.

*2003-2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu'na başkanlık etti.

*2006-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilliği yaptı.

*2008-2011 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüttü.

*2011-2012 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüttü.

2016 yılında PTT Genel Müdürlüğü'ne atandı ve 2019 Şubat ayında görevden alındı...