PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere gişe memuru, büro memuru ve dağıtıcı gibi birçok pozisyonda memur alımı yapılacağı duyurulmuştu. PTT personel alımında, yazılı sınavlar 12 Ağustos tarihinde 17 merkezde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları ise bugün açıklandı. İşte PTT memur alımı sonuçları...

PTT SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu sene itibariyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) 5 bin personel alımı için düzenlediği sınav sonucu açıklandı. Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonucunu sorgulayabilir.

PTT SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT SINAVI BARAJ PUANI KAÇ OLARAK BELİRLENDİ?

PTT personel alım sınavından 70 puan ve üstü alanlar;

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuru yapabilecek

PTT personel alım sınavından 60 puan ve üstü alanlar;

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuru yapabilecek.

SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Yazılı sınav sorularından her birine ve/veya yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazların değerlendirilmesi hususunda her bir itiraz için aday, PTT'nin 1840 no'lu posta çeki hesabına 60 TL itiraz ücreti yatıracaktır.

GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN OLACAK?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

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