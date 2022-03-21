PTT tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı için bekleyiş sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşımız, merakla personel alımı başvurularının başlamasını bekliyor. Peki, "PTT personel alımı ne zaman?" PTT personel alımı şartları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

2022 PTT PERSONEL ALIMI HANGİ TARİHTE?

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir açıklama yayınlamadı.