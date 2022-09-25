İlk kurulduğu zamandan beri en sık kullanılan ve kargo sistemiyle de daha çok popüler hale gelen PTT, Türkiye’nin posta örgütüdür. Vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan PTT Kargo gönderiminin takibi esnasında bazı terimler kafa karışıklığına neden oluyor. Kargolarının ne zaman teslim edileceğini yakından takip eden kişiler kargo takip esnasında karşılaştıkları terimlerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Kargo takibi yapan vatandaşlar "PTT torba kapandı ne demek? PTT torba açıldı ne demek? PTT Kargo torba kapandıktan sonra ne zaman gelir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte PTT Kargo gönderimi ile ilgili tüm merak edilenler…
PTT TORBA KAPANDI NE DEMEK?
Kargo gönderimi yapan kişiler kargolarının gönderi takibini yapabiliyorlar. İnternet üzerinden kargo gönderi takibi anlık olarak görülmektedir. Ancak gönderi takibi esnasında karşılaşılan terimlerin ne anlama geldiği ise bazı kişiler tarafından bilinmiyor. Bunlardan biri "PTT Kargo torba kapandı" ibaresidir.
"PTT Kargo torba kapandı" uyarısının ne anlama geldiğini merak edenler için özetleyecek olursak, PTT kargo işlemi yapıldıktan sonra ekrana gelen torba kapandı yazısı kargo üzerinde değişiklik yapılamayacağı anlamına gelir. Torba kapandı ibaresi kargoda paketleme işleminin tamamlandığını ve kargonun alıcıya ulaştırılmak üzere yola çıktığını ifade ediyor. Torba kapandı yazısından sonra kargo üzerinde değişiklik veya iptal işlemleri gerçekleştirilemiyor. Kısacası bu yazı kargo torbasının açılmamak üzere kapandığını belirtmektedir.
Kargo takibi esnasında eğer "PTT Kargo torba kapandı" uyarısı yoksa; Torba kapandı yazısı çıkmadan önce kargoda değişiklik yapılabilmektedir. Ancak torbanın kapanması ile gönderinin güvenliğinin sağlanması açısından, kargo alıcıya ulaşana kadar açılma işlemi yapılmamaktadır. Bu uygulama yola çıkarılan kargoların iptal edilmemesi için uygulamaya konulmuştur.
Buradaki uyarıda torba teriminin kullanılmasının sebebi ise şu şekildedir; PTT, kargoları çuvallar ve kafesler yardımıyla bir arada taşır ve bunlara torba denir. Kargonuzla birlikte yüzlerce kargo bu torbalara aktarılır, torba kapanır ve sonraki işlem merkezine taşınır. Yani "torba kapandı" demek kargonuzun gönderileceği adresteki PTT merkezlerine doğru yola çıktığı ve PTT kargo iptal işleminin gerçekleşemeyeceği anlamına gelir. PTT devlet bünyesinde bir kargo firması olduğu için önemli devlet evrakları da bu torbalara konur ve mühürlenir, torbalar geri dönüp iptal edilemez. Torba kapandıktan sonra işlem iptal olmasa da PTT kargo adres değişikliği yapabilirsiniz.
PTT KARGO TORBA AÇILDI NE DEMEK?
Kargo takibi esnasında diğer karşılaşılan terimlerden birisi ise "torba açıldı" ibaresidir. PTT gönderi takip sırasında son işlem olarak "torba açıldı" ifadesiyle karşılaşıyorsanız kargo yakında alıcıya ulaşacak demektir. Bu ifade, torbanın kargonun alıcısının bulunduğu PTT dağıtım merkezine geldiğini ve dağıtıma hazırlandığını belirtir. Bu ifadeden kısa bir süre sonra da "Alıcı merkez torbayı açtı" ifadesini göreceksiniz. Bu, torbanın şehirdeki ana işlem merkezine geldiğini ve adreslerine göre ara dağıtım bölgelerine gönderilmek için tekrar düzenlendiğini gösterir. Bu işlem adının aksine kargoların açılmasıyla değil, barkodlarının okutulmasıyla yapılır.
PTT KARGO TORBA KAPANDIKTAN SONRA NE ZAMAN GELİR?
PTT gönderi sorgulama ekranında kullanıcıların karşısına çıkan kargo kapandı yazısından sonra kargonun mühürlenerek gönderime hazır hale getirildiği anlamına gelmektedir. Torba kapandıktan sonra alıcıya ulaştırılmak üzere yola çıkmaktadır.
Kargo yola çıktıktan sonra 1-4 gün arasında alıcıya ulaştırılmaktadır. Ancak ilçe merkezlerine uzak adreslerde bu süre 1 haftayı bulabilmektedir.
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PTT TORBAYA EKLENDİ NE DEMEK?
PTT gönderi takip sırasında "torbaya eklendi" ibaresini görürseniz kargo yakında ulaştırılacak demektir. Bu ifade, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere olan kargoları tanımlar. Torba kapandıktan sonra kargolar adreslerine göre diğer PTT işlem merkezlerine taşınır.
PTT İŞ YERİNE SEVK EDİLDİ NE DEMEK?
"PTT iş yerine sevk edildi" ifadesi kargonun bulunduğu şehirdeki PTT işlem merkezine sevk edildiğini belirtir ancak kargo henüz bölge dağıtım merkezine ulaşmamıştır. Kargo, gönderilmek istenen PTT şubesine ulaşmadan önce birkaç aktarım merkezine uğrayabilir. Sevk işleminden bir iki gün sonra kargo, gönderilmek istenen PTT şubesine ulaşır. En sonunda alıcıya bir bilgi mesajı gönderilerek kargonun dağıtıma çıkacağı gün bildirilir.
PTT KARGO TORBA GELİŞ KAYDI YAPILDI NE DEMEK?
Yurt dışından gelecek kargolarla ilgili yapılan PTT gönderi takip işleminde "torba geliş kaydı yapıldı" ibaresi kullanılır. PTT kargo terimleri arasındaki bu ifade, torbanın ve dolayısıyla kargonun hedef ülkeye ulaştığını belirtir. Ancak torba ve kargolar hakkında henüz bir işlem yapılmadığını, sadece kargoların güvenli bir şekilde ulaştırılması için kayıt altına alındığını ve bekleme sürecinin devam edeceğini gösterir.
PTT KARGO SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
PTT kargo sorgulama işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz;
- 444 1 788 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak PTT kargo sorgulama işleminizi yapabilirsiniz,
- Herhangi bir PTT şubesine uğrayarak kargonuz hakkında bilgi alabilirsiniz,
- e-Devlet hesabınıza giriş yaparak kargonuzu sorgulayabilirsiniz,
- İnternette PTT kargo sorgulama sayfasından kargonuzun son durumunu takip edebilirsiniz.
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