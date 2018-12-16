Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçları oynanırken araştırılıyor. Süper Lig'in 16. haftası Göztepe- Bursaspor maçı ile başlarken, yarın akşamki Fenerbahçe Erzurumspor maçı ile sona erecek. Peki liderlik yarışındaki Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'da durum ne? Geçen hafta Akhisar'a karşı aldığı yenilgi ile gündeme gelen ve yeni teknik direktörü olarak Ersun Yanal'ı açıklayan Fenerbahçe'de durum ne? İşte TFF 16. hafta puan durumu ve fikstürü...
SÜPER LİG PUAN DURUMU - 16. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|16
|10
|4
|2
|21
|7
|14
|34
|2.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|16
|8
|4
|4
|25
|15
|10
|28
|3.GALATASARAY A.Ş.
|16
|7
|5
|4
|26
|19
|7
|26
|4.KASIMPAŞA A.Ş.
|16
|8
|2
|6
|33
|27
|6
|26
|5.ANTALYASPOR A.Ş.
|16
|8
|2
|6
|19
|21
|-2
|26
|6.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15
|7
|4
|4
|25
|17
|8
|25
|7.TRABZONSPOR A.Ş.
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|7
|25
|8.ATİKER KONYASPOR
|16
|6
|6
|4
|23
|20
|3
|24
|9.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|6
|6
|4
|22
|19
|3
|24
|10.BURSASPOR
|16
|4
|8
|4
|16
|16
|0
|20
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|6
|2
|8
|17
|23
|-6
|20
|12.GÖZTEPE A.Ş.
|16
|6
|1
|9
|15
|19
|-4
|19
|13.KAYSERİSPOR
|16
|5
|3
|8
|14
|24
|-10
|18
|14.AYTEMİZ ALANYASPOR
|16
|5
|2
|9
|12
|21
|-9
|17
|15.AKHİSARSPOR
|16
|4
|4
|8
|19
|26
|-7
|16
|16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|15
|3
|5
|7
|13
|19
|-6
|14
|17.FENERBAHÇE A.Ş.
|15
|3
|5
|7
|14
|22
|-8
|14
|18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|16
|1
|9
|6
|18
|24
|-6
|12
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