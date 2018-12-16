Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçları oynanırken araştırılıyor. Süper Lig'in 16. haftası Göztepe- Bursaspor maçı ile başlarken, yarın akşamki Fenerbahçe Erzurumspor maçı ile sona erecek. Peki liderlik yarışındaki Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'da durum ne? Geçen hafta Akhisar'a karşı aldığı yenilgi ile gündeme gelen ve yeni teknik direktörü olarak Ersun Yanal'ı açıklayan Fenerbahçe'de durum ne? İşte TFF 16. hafta puan durumu ve fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU - 16. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 16 10 4 2 21 7 14 34 2.EVKUR YENİ MALATYASPOR 16 8 4 4 25 15 10 28 3.GALATASARAY A.Ş. 16 7 5 4 26 19 7 26 4.KASIMPAŞA A.Ş. 16 8 2 6 33 27 6 26 5.ANTALYASPOR A.Ş. 16 8 2 6 19 21 -2 26 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 15 7 4 4 25 17 8 25 7.TRABZONSPOR A.Ş. 15 7 4 4 26 19 7 25 8.ATİKER KONYASPOR 16 6 6 4 23 20 3 24 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 16 6 6 4 22 19 3 24 10.BURSASPOR 16 4 8 4 16 16 0 20 11.MKE ANKARAGÜCÜ 16 6 2 8 17 23 -6 20 12.GÖZTEPE A.Ş. 16 6 1 9 15 19 -4 19 13.KAYSERİSPOR 16 5 3 8 14 24 -10 18 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 16 5 2 9 12 21 -9 17 15.AKHİSARSPOR 16 4 4 8 19 26 -7 16 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 15 3 5 7 13 19 -6 14 17.FENERBAHÇE A.Ş. 15 3 5 7 14 22 -8 14 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 16 1 9 6 18 24 -6 12 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. SÜPER LİG 16. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

14.12.2018 20:30 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 0 BURSASPOR



15.12.2018 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR



15.12.2018 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ



15.12.2018 16:00 ATİKER KONYASPOR 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.



15.12.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.



16.12.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 2 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.



16.12.2018 16:00 KAYSERİSPOR 1 - 0 AKHİSARSPOR



16.12.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.



17.12.2018 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

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