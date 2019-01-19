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Puan durumu! Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve fisktürü - Süper Lig puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in ikinci yarısı başlar başlamaz merak konusu oldu. Süper Lig ikinci yarı dün Akhisar Beşiktaş maçı ile başladı. heyecan bugün, yarın ve pazartesi günleri oynanacak maçlarla devam ediyor. süper Lig'in ikinci yarısında artık kaybedilen puanların telafisi çok zor olacak. Fenerbahçe'yi ise çok önemli bir 17 hafta bekliyor. Peki Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte TFF Süper Lig 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Giriş: 19 Ocak 2019 Cumartesi, 16:31 | Güncelleme:

Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig'in 18. haftası aynı zamanda ikinci devrenin de başladığı anlamına geliyor. İkinci devre Akhisar Beşiktaş maçı ile başlarken bu akşamın kritik maçı ise Galatasaray - Ankaragücü. İşte TFF 18. hafta puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü...

PUAN DURUMU - 18. HAFTA

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 17 10 5 2 22 8 14 35
2.EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32
3.TRABZONSPOR A.Ş. 17 8 5 4 32 22 10 29
4.KASIMPAŞA A.Ş. 17 9 2 6 37 28 9 29
5.GALATASARAY A.Ş. 17 8 5 4 30 21 9 29
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 8 5 5 31 24 7 29
7.ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28
8.ANTALYASPOR A.Ş. 17 8 3 6 19 21 -2 27
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 17 6 6 5 24 23 1 24
10.GÖZTEPE A.Ş. 18 7 1 10 20 22 -2 22
11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21
12.MKE ANKARAGÜCÜ 17 6 2 9 17 26 -9 20
13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 17 5 4 8 15 25 -10 19
14.AYTEMİZ ALANYASPOR 17 5 3 9 13 22 -9 18
15.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16
17. FENERBAHÇE A.Ş. 17 3 7 7 16 24 -8 16
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 1 9 7 19 28 -9 12
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
 
SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 
 
18.01.2019 20:30 AKHİSARSPOR 1 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

19.01.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 - 2 ATİKER KONYASPOR

19.01.2019 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 - 2 GÖZTEPE A.Ş.

19.01.2019 16:00 ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

19.01.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

20.01.2019 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.01.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.01.2019 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

21.01.2019 20:00 BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

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