Süper Lig Puan durumu 22. hafta Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçının ardından taraftarlar tarafından merak ediliyor. Beşiktaş, liderlik mücadelesinden kopmamak adına Yeni Malatya ile deplasmanda zorlu mücadelenin ardından galip gelmesini bildi ve puanını 39'a çıkarmayı başardı. İşte, Spor Toto Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 13 6 2 32 11 21 45 2.GALATASARAY A.Ş. 21 11 6 4 41 23 18 39 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 6 5 42 27 15 39 4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34 5.TRABZONSPOR A.Ş. 21 9 6 6 37 30 7 33 6.ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31 8.KASIMPAŞA A.Ş. 21 9 2 10 38 37 1 29 9.ANTALYASPOR A.Ş. 21 8 5 8 22 30 -8 29 10.GÖZTEPE A.Ş. 21 8 1 12 23 27 -4 25 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25 13.BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24 14.FENERBAHÇE A.Ş. 21 5 8 8 22 28 -6 23 15.MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 4 10 7 25 30 -5 22 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18 18.AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır

SÜPER LİG 22. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

15.02.2019 20:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.02.2019 13:30 AKHİSARSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

16.02.2019 16:00 BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16.02.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR

17.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

17.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

17.02.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

17.02.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

18.02.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK