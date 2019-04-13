PUBG olarak bilinen popüler online savaş oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds hükümetleri alarm durumuna geçirmeye devam ediyor.

Özellikle okul çağındaki çocukların ilgi gösterdiği oyun daha önce Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yasaklanmış ve 10 öğrenci kaçak olarak oyunu oynadığı için göz altına alınmıştı. Asya'nın en büyük ekonomisi olan Çin de PUBG'nin ülkede oynanabilmesine henüz onay vermedi

Bu kez bir başka Asya ülkesi Nepal, PUBG oyununun ülke genelinde yasaklama kararı aldı. Karar tüm internet servis sağlayıcılarına ve mobil operatörlere iletildi. Nepal hükümeti PUBG oyuncularını da tutuklamaya hazırlanıyor.

Mahkeme kararının bir günde çıktığı Nepal'de yetkililer psikiyatristlere danışıldığını ve oyunun çocukların şiddete eğilimini artırdığını, teknoloji bağımlılıklarını belirtti.

Metropolitan Suç Bölümünün başkındaki isim olan Dhiraj Pratap Singh, yaptığı açıklamada "Nepal'de talihsiz bir olay olmadan önce oyunu yasaklamaya karar verdik." dedi. PUBG yetkilileri henüz bir yorum yapmadı.

Nepal hükümeti geçen aylarda ülkede tüm porno site ve yayınlar ile, pornografik materyallerin satışını engellemişti.

PUBG nedir?

PlayerUnknown's Battlegrounds (isminin uzunluğu dolayısıyla genellikle kısaca PUBG olarak da kullanılır),Bluehole şirketi tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp öldürmeleri kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

PUBG nasıl oynanır?

PlayerUnknown's Battlegrounds, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir.

Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.