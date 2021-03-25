PUBG New State ne zaman çıkıyor? PC'ye gelecek mi? Soruları online oyun severler tarafından merak konusu oldu. 2051 yılını konu edinecek olan PUBG New State için ön kayıtlar açıldı. 100 yarışmacı birbiriyle karşı karşıya gelecek ve çeşitli silahlar ile taktikler kullanarak sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalan son isim olacak.

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

PUBG New State'in Nisan ayı itibarıyla oyunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz net bir tarih verilmedi.

Oyun henüz sadece android için açılmış durumda. PC'de ise olmayacak.

PUBG NEW STATE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Benzersiz grafikleri, Global Illumination teknolojisi ile mobil oyunların standardını aşıyor.

Mobil oyunlara gelmiş en gerçekçi grafikler eşliğinde devasa açık dünyaya atlayın.

Yeni nesil mobil grafiklerle PUBG: NEW STATE, eksiksiz battle royale deneyimini doğrudan oyunculara sunuyor.

Mobil oyun için optimize edilmiş gerçekçi silah oynayışının keyfini çıkarın.

Farklı silahlarda ustalaşın ve silah özelleştirmesiyle her birini kişiselleştirin.

Savaş yuvarlanması, dronlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli araç ve özelliklerin keyfini çıkarın.

Çeşitli araçlarla 8x8 km'lik devasa boyuttaki açık dünyaları keşfedin.

Daha sürükleyici bir battle royale deneyimi ile savaşı kendi lehinize çevirmek için çeşitli silahları kullanın.

Orijinal oyunun üzerinden yıllar geçti. Şimdi sayısız tarafın birbiriyle savaştığı 2051 yılında, anarşinin hüküm sürdüğü yakın bir gelecekteyiz.

Hayatta kalmak için yeni taktikler ve teknolojiler gerektiren kıyasıya mücadele, yepyeni bir savaş alanına evrildi.