Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pudingli Bisküvili Pasta Tarifi: Pudingli Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Pudingli Bisküvili Pasta Tarifi: Pudingli Bisküvili Pasta Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Pudingli bisküvili pasta tarifi, evde kolayca hazırlanan ve fırın gerektirmeyen tatlılar arasında yer alıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanması, bu tatlıyı her dönemde popüler kılıyor. Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır sorusu, özellikle pratik tarif arayanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Günlük tatlı ihtiyacından ani misafir sofralarına kadar pek çok alanda tercih ediliyor. En kolay pudingli bisküvili pasta tarifi, ölçülü ve net malzemelerle herkesin rahatça uygulayabileceği bir seçenek sunuyor. Pratik pudingli bisküvili pasta tarifi, mutfakta zaman kazanmak isteyenlerin favorileri arasında bulunuyor. Tarifin tüm ayrıntıları haberimizin devamında yer alıyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pudingli Bisküvili Pasta Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pudingli bisküvili pasta, yıllardır ev mutfaklarında sıkça yapılan klasik tatlılar arasında bulunuyor. Hazırlık sürecinin zahmetsiz olması, bu tarifi her yaştan kişi için uygulanabilir hale getiriyor. Pudingin yumuşak dokusu ile bisküvinin dengeli yapısı, ortaya oldukça uyumlu bir tat çıkarıyor. Evde bulunan temel malzemelerle yapılabilmesi, tarifi ekonomik açıdan da avantajlı kılıyor. Pudingli bisküvili pasta tarifi, farklı puding çeşitleriyle çeşitlendirilebiliyor. Çikolatalı, vanilyalı ya da muz aromalı pudinglerle farklı lezzetler elde edilebiliyor. Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır diye merak edenler için tarif adımları oldukça net ilerliyor.

        PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ

        Pudingli bisküvili pasta tarifi için kullanılan malzemeler ölçülü ve net şekilde hazırlanıyor. Bu sayede tarif sırasında karışıklık yaşanmıyor.

        • 2 paket sade petibör bisküvi (yaklaşık 400 gram)
        • 1 paket çikolatalı puding (125 gram)
        • 750 mililitre süt (3 su bardağı)
        • 1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)
        • 1 yemek kaşığı kakao (üzeri için, isteğe bağlı)
        • 40 gram rendelenmiş çikolata ya da 1 yemek kaşığı hindistan cevizi (isteğe bağlı)

        PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

        Pudingli bisküvili pasta tarifi için öncelikle puding hazırlanıyor. Bir tencereye 750 mililitre süt ve 1 paket puding ekleniyor. Orta ateşte sürekli karıştırılarak kıvam alması sağlanıyor. Kaynamaya başlayan ve koyulaşan puding ocaktan alınıyor. Ilık hale gelmesi için kısa süre bekleniyor. Bu sırada bisküviler, 1 su bardağı süt ile hafifçe ıslatılıyor. Bisküvilerin süt içinde bekletilmemesi, dağılmalarını önlüyor. Servis kabının tabanına ince bir puding katmanı yayılıyor. Üzerine bisküviler diziliyor ve tekrar puding ekleniyor. Bu işlem malzemeler bitene kadar devam ediyor.

        PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA NASIL YAPILIR?

        Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır sorusu, katmanlama tekniği ile netlik kazanıyor. Her bisküvi katının üzerine eşit miktarda puding yayılıyor. Spatula yardımıyla yüzey düzgün hale getiriliyor. Son katmanın mutlaka puding olması, pastanın üst görünümünü güzelleştiriyor. Pasta oda sıcaklığına ulaştıktan sonra buzdolabına kaldırılıyor. En az 2 saat dinlendirilmesi öneriliyor. Bu süre sonunda pasta daha kolay dilimleniyor. Servis öncesinde kakao eleniyor ya da rendelenmiş çikolata serpiştiriliyor.

        EN KOLAY PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

        En kolay pudingli bisküvili pasta tarifi, ölçülerin net olması sayesinde hata payını azaltıyor. Hazır puding kullanımı, tatlının kıvamını garanti altına alıyor. Bisküvilerin sütle kısa süre temas etmesi, pastanın formunu koruyor. Ilık puding kullanımı, katmanların düzgün yayılmasına yardımcı oluyor. Ara katlara muz ya da çilek eklenerek farklı lezzetler elde edilebiliyor. Bu eklemeler tamamen isteğe bağlı yapılıyor.

        PRATİK PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

        Pratik pudingli bisküvili pasta tarifi, yaklaşık on beş dakikalık hazırlık süresiyle dikkat çekiyor. Fırın kullanılmaması, bu tatlıyı her mevsim yapılabilir hale getiriyor. Ölçülü malzemeleri ve sade yapımı sayesinde çay saatlerinde ve gün sofralarında sıkça tercih ediliyor. Dinlendirme süresi tamamlanan pasta, dilimlenerek servise hazır hale geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin almış

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar