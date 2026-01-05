Pudingli bisküvili pasta, yıllardır ev mutfaklarında sıkça yapılan klasik tatlılar arasında bulunuyor. Hazırlık sürecinin zahmetsiz olması, bu tarifi her yaştan kişi için uygulanabilir hale getiriyor. Pudingin yumuşak dokusu ile bisküvinin dengeli yapısı, ortaya oldukça uyumlu bir tat çıkarıyor. Evde bulunan temel malzemelerle yapılabilmesi, tarifi ekonomik açıdan da avantajlı kılıyor. Pudingli bisküvili pasta tarifi, farklı puding çeşitleriyle çeşitlendirilebiliyor. Çikolatalı, vanilyalı ya da muz aromalı pudinglerle farklı lezzetler elde edilebiliyor. Pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır diye merak edenler için tarif adımları oldukça net ilerliyor.

PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA MALZEMELERİ

Pudingli bisküvili pasta tarifi için kullanılan malzemeler ölçülü ve net şekilde hazırlanıyor. Bu sayede tarif sırasında karışıklık yaşanmıyor.

2 paket sade petibör bisküvi (yaklaşık 400 gram)

1 paket çikolatalı puding (125 gram)

750 mililitre süt (3 su bardağı)

1 su bardağı süt (bisküvileri ıslatmak için)

1 yemek kaşığı kakao (üzeri için, isteğe bağlı)

40 gram rendelenmiş çikolata ya da 1 yemek kaşığı hindistan cevizi (isteğe bağlı)

PUDİNGLİ BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

Pudingli bisküvili pasta tarifi için öncelikle puding hazırlanıyor. Bir tencereye 750 mililitre süt ve 1 paket puding ekleniyor. Orta ateşte sürekli karıştırılarak kıvam alması sağlanıyor. Kaynamaya başlayan ve koyulaşan puding ocaktan alınıyor. Ilık hale gelmesi için kısa süre bekleniyor. Bu sırada bisküviler, 1 su bardağı süt ile hafifçe ıslatılıyor. Bisküvilerin süt içinde bekletilmemesi, dağılmalarını önlüyor. Servis kabının tabanına ince bir puding katmanı yayılıyor. Üzerine bisküviler diziliyor ve tekrar puding ekleniyor. Bu işlem malzemeler bitene kadar devam ediyor.