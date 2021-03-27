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Pudra şekerinin faydaları nelerdir? Pudra şekeri nerede, nasıl kullanılır? Pudra şekeri kaç kalori?

Pudra şekeri günün hakkında en çok arama yapılan konu başlıklarından biri durumunda. Yurt genelindeki binlerce vatandaş, pudra şekeri ile ilgili aramalar yapıyor. İşte pudra şekeri nerede, nasıl kullanılır, kaç kaloridir ve faydaları nelerdir gibi merak edilen soruların yanıtları...

Pudra şekerinin faydaları nelerdir? Pudra şekeri nerede, nasıl kullanılır? Pudra şekeri kaç kalori?

Sofralarımızın en sevilen tatlıları ve hamur işlerinde kullanılan pudra şekeri, gündemin en çok merak edilen konuları arasında bulunuyor. İşte

Pudra Şekeri Nedir?

Pudra şekeri, rafine şekerin dövülüp öğütülmüş haline denir. Tatlılarda ve hamur işlerinde lezzet verici olarak kullanılır. Aktarlarda ve marketlerde satılır.

Pudra Şekerinin Faydaları Nelerdir?

Pudra şekeri faydaları şunlardır:

Pudra şekeri temel bir enerji vericidir.
Beynimiz şeker olmadan işlevlerini yerine getiremediği için hiç tüketmemezlik yapmamalıyız.
Kan basıncını yükseltmeye etki eder.
Cilt sağlığını korumaya yardımcıdır.
Mineral ve besleyiciler içerir.

Vücuda alındığı andan itibaren içinde şekerin en temel formu olan glikoza dönüştürülür. Glikoz vücut hücreleri tarafından yönlendirilerek enerji kaynağı olarak kullanılır.

Eğer düşük tansiyon probleminiz varsa pudra şekeri tüketebilirsiniz. Çünkü şeker tüketmek anında kan basıncınızı yükseltir. Ancak öncesinde yine doktorunuza danışmalısınız.

Doğal şekerin yapısında bulunan fosfor, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi önemli mineraller rafine edilmiş şekerde doğal şekere kıyasla çok daha az miktarda bulunur.

Beynimiz, fiziksel aktivitelerde harcanan enerji kadar enerjiye ihtiyacı olan bir organdır. Şeker ise, beyin fonksiyonlarının çalışmasına yardımcı olur.

Ancak fazla miktarda tüketilen şeker, beyin fonksiyonlarını desteklemenin aksine beyni olumsuz yönde etkileyecektir. Fazla şeker tüketimi size enerji değil, ağırlık ve uyuşukluk hissi verir. Bu nedenle tüketilen şeker miktarı abartılmamalıdır. Fazla pudra şekeri tüketimi sonunda yan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Pudra Şekerinin belli başlı yan etkileri ise şunlardır:

Fazla tüketimi sonucunda kan şekerini çok çabuk artırmaya etki eder.
Diş çürümesi başta olmak üzere kilo alma, diyabet, kalp ve dolaşım hastalıkları, kanser, böbrek taşları, hipertansiyon, felç, ülser, astım, romatizma, kronik yorgunluk sendromu ve kemik erimesi gibi hastalıklara karşı direnci düşürür.
Vücudun mineral dengesini bozmaya etki eder.

Pudra şekeri fazla tüketimi sonucu kadınlarda kolon kanserine bile neden olabilir. Bu nedenle pudra şekeri tüketiminde kesinlikle abartıya kaçmamak gerekir.

Aynı zamanda emziren annelerin, hamilelerin, kilo vermek isteyenlerin, kronik, alerjik ya da önemli rahatsızlığı olan kişilerin pudra şekeri tüketimi öncesinde doktorlarına danışmaları önerilmektedir.

Pudra Şekeri Besin İçeriği

Pudra şekerinin besin değeri incelendiği zaman bir tatlı kaşığında 19 kalori bulunmaktadır. Pudra şekeri besin içeriğinde şeker pancarı, mısır nişastası, vanilin ve topaklanmayı önleyici trikalsiyum fosfat bulunur. Pudra şekerinin içinde aynı zamanda süt ve gluten de bulunmaktadır.

Pudra Şekeri Nerede Satılır?
Pudra şekeri, marketlerde ve aktarlarda satılmaktadır. İnternetten hemen pudra şekeri satın almak isteyenler e-Aktariye üzerinden sipariş oluşturabilirler. Aynı zamanda e-Aktariye üzerinden diğer ürünlerimizi inceleyebilir, sipariş oluşturabilirsiniz.

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