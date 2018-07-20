Puskas FC - Debrecen maçı heyecanı

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Puskas FC, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Debrecen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Puskas FC son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Debrecen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Puskas FC kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Debrecen sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Puskas FC son haftadaki Debrecen müsabasında 2-0 yenildi.

Debrecen, Puskas FC karşılaşmaında 2-0 kazandı.

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