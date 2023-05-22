Pusuya düşürülen tesisatçı cinayetinde yeni gelişme

Olay, 21 Ocak 2021'de Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşten evine dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAN KOMŞU İLE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikâyetçi olmayan Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak, 15 ay sonra yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.A. ve M.A. isimli arkadaşları gözaltına alındı.