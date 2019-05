Toplantı sırasında Putin, Avusturya'nın soğuk savaş döneminde başlayan tarafsızlık statüsünün Rusya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olduğunu ve olacağını söyledi. Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, 1955 Antlaşmasının imzalanmasını hatırlattınız ve Sovyetler Birliği bu alanda belirleyici bir rol oynadı. Avusturya sadece egemen bir ülke değil, aynı zamanda bir Avrupa devleti. Biz de bunu takdir ediyoruz. Zannediyorum ki bu gibi durumlarda ilişkilerimizin gelişmesine yardımcı olacaktır" dedi.

" ABD İLE DİYALOĞA HAZIRIZ"

Putin görüşme sırasında ABD ile olan ilişkilere değindi. Putin, "ABD, diyalogun devamı için hazırsa, Rusya tüm tartışmalara açıktır" dedi. Avusturya Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında da ABD ile diyaloğa değinin Putin, "Amerikan tarafı özel bir rejimle temaslara devam ettirmeye hazırsa, ben bu konu üzerine bir kaç kez konuştum, Rusya her yerde açık diyaloğun sürdürmesine hazırdır" ifadesini kullandı.

ABD ile İran gerilimine değinen Putin, "Açıkça ifade etmem gerekirse İran'ın da ABD'nin ardından nükleer anlaşmadan çekilmesi nihai amaca uygun bir adım olmaz. Hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü yarın herkes ilk önce ABD'nin anlaşmadan çekildiğini hatırlamadan İran'ın çekilmesini konuşmaya başlayacaktır, İran'ı suçlayacaktır. Biz elbette bu süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Ancak Rusya'nın itfaiye ekibi olmadığı bilinmeli, biz her an her şeyi kurtarmaya yetişemeyiz." şeklinde konuştu.