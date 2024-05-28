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        Haberler Dünya Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin

        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kiev yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki tek meşru gücün Ukrayna Parlamentosu olduğunu öne süren Putin, "Batı global bir çatışma mı istiyor? Gerginlik Avrupa'ya sıçrarsa ABD ne yapacak?" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:43
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        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
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        Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın siyasi yapısı ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı ile gerginleşen ilişkilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna'nın siyasi sisteminin parlamenter-başkanlık sistemine dayandığını söyleyen Putin, "Ukrayna, cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapmalı. Kesin konuşmak gerekirse Ukrayna'daki tek meşru güç parlamentodur. Bence Ukrayna'da popüler olmayan kararları alanlar değiştirilecek" ifadesini kullandı.

        Putin, Ukrayna ile ilgili son kararın ülkenin siyasi ve hukuk sistemine ait olduğunu söyleyerek, "Batı silahlarının Ukrayna'ya konuşlandırılması sadece NATO'nun yardımıyla mümkün olabilir. Bu ciddi bir durum, dikkatle izliyoruz. Batı dünyası ne ile oynadığını anlamalı." dedi.

        Putin, şöyle devam etti:

        "Batı, Kharkiv operasyonunu provoke ediyor. Tampon bölge oluşturmak zorunda kaldık. Onları Belgorod'a saldırmamaları konusunda uyarmıştık. Gerginlik ciddi sonuçlar doğurabilir. ABD'nin stratejik bir diyalog arzusu olduğu olduğunu göremiyoruz. Fransa'nın paralı askerleri de Ukrayna'da. Global bir çatışma mı istiyorlar? Gerginlik Avrupa'ya sıçrarsa ABD nasıl davranacak? Ukrayna'da uygun gördüğümüz şekilde operasyonumuza devam edeceğiz"

        Putin ayrıca Afganistan'la ilişkileri geliştirmek istediklerini ve ülkede gücü elinde bulunduran Taliban'ı yasaklı örgütler listesinden çıkararak tanımayı düşündüklerini açıkladı.

        Ukrayna'nın barış görüşmelerini reddettiğini söyleyen Putin, "Hazırlarsa masaya geri dönsünler. Anlaşmak istemiyorlar, sadece savaş alanındaki durumu değiştirmek istiyorlar. Ancak bu şekilde daha fazla Ukraynalı kaybı olur." dedi.

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        #putin
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