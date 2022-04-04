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Putin'den "dost olmayan" ülkelere vize kararı

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını içeren kararnameyi imzaladı.

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Putin'den
Putin'den "dost olmayan" ülkelere vize kararı
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Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "dost olmayan" ülkelere karşı vize kısıtlama kararını imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnameyle "dost olmayan" ülke vatandaşlarına vize işlemlerine kısıtlama getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Batı'nın yaptırımlarına yanıt olarak "dost olmayan" ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişini kısıtlayacak vize önlemleri almaya hazırlandıklarını söylemişti.

"DOST OLMAYAN ÜLKELER"

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart’ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor

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