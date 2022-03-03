Putin'den önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ulusalcılar 8 yıldır burada inşa halindeydi. 5 tankı bu mücadele esnasında ortadan kaldırdılar. 25 Şubat'ta 162. Bölük burada yer aldı. 15 tankı vardı bölüğün, 6 zırhlı tankı vardı. Düşmana kolayca karşılık verdiler herhangi bir kayıp vermeden. Ben de bir karar imzaladım. Burada bu savaş esnasında kendisi son derece özgüvenliydi. Gerçek bir kumandan olarak kendini patlattı ulusalcılarla birlikte. Neden bunu yaptı? Çünkü Nazilerle savaşıyordu.

Ben bu tür örnekleri gördüğüm zaman, bu tür kahramanlık örneklerini gördüğüm zaman, düşünün bu kişi Rus bile değil, tutuklu. Çeçenistan'danım, Osetyada'nım diyor bu insanlar. 300'den fazla etnik grup var Rusya'da. Bu son derece büyük. Çeşitli etnik kökenden gelen insanları barındırmaktan gurur duyuyorum. Ancak biz tek bir halkız.

UKRAYNA'YA 'HAYDUT' SUÇLAMASI

Yerleşim bölgelerinde ağır mühimmat tuttuklarını biliyoruz. Bu şekilde haydutların davranışını görüyoruz. Bu silahları yerleşim bölgelerinden, ortadan kaldırma noktasındaki taahhütlerine uymadılar. Daha fazla bomba koyuyorlar, yüzlerce insanı esir alıyorlar. Ukrayna'daki, üniversitedeki öğrenciler dahil.

Harkov'da 3 binden fazla Hindistan'dan gelen öğrenci mahsur kaldı. Bu naziler Çinli öğrencilere karşı ateş açtılar. Bunlar tahliye olmak üzere harekete geçmiş öğrencilerdi. Yüzlerce kişi esir alınmış durumda. Polonya'ya gitmeleri isteniyor. Bu noktada ülkenin öteki tarafında olduğu için hayatlarını riske atacaklar. Transfer ediyorlar. Siviller ve yabancı yurttaşlar daha güvenli bölgelere gitsin istiyoruz. Ancak buradaki Naziler bunlara izin vermiyorlar.

"İNSANLARI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR"

Buradaki yetkililer Ukrayna Dışişleri Bakanına baskı kurmalı. Neo-naziler kendi halklarına bunları yapıyorlar. İnsan kalkanı olarak onları kullanıyorlar. Donetsk'te, Luhansk'ta diğer şehirlerde bunları görüyoruz. Makineli tüfekleri, tankları yerleştiriyorlar. Sadece faşistler bu tür askeri taktikleri uygular. Sovyet Birlikleri de bu noktada zaten benzer davranışlarda bulunmuşlardı. Bizim görevimiz burada ölen insanların ailelerine yardımcı olmak. Rus halkının güvenliği için savaşanların ailelerine yardımcı olma görevimiz var. Özel harekatta hayatlarını kaybeden insanların aileleri 7 milyondan fazla ruble tazminat alacak. Ekstra ödeme yapmamız gerektiğini düşünüyorum hayatını kaybedenlerin ailelerine.

Savunma Bakanlığımız 5 milyon ruble tazminat ödeyecek. Sigorta da alacaklar bu özel harekata katılanlar ve yaralananlar, zarar görenler de aynı şekilde. 2 milyon 960 bin ruble alacaklar ve eğer engelli durumuna düşerlerse aynı şekilde tazminat alacaklar. Aynı zamanda Savunma Bakanlığını da korumak üzere diğer emniyet kuvvetlerinden katılan memurlarımıza destek olacağız.

"TÜM HEDEF NOKTALARA ULAŞILDI"

Ukrayna'da askerlerimiz Rusya için savaşıyorlar. Ukrayna'nın silahını bırakması için bunu yapıyorlar. Bizim sınırlarımızda, komşularımızda bir tehdit olmasın Rusya'ya diye savaşıyorlar. Biz her zaman hayatını kaybeden askerlerimizi hatırlıyor olacağız. Onların ailelerini, çocuklarını, yakınlarını, sevdiklerini korumak adına elimizden geleni yapacağız.

Şunu ifade etmem lazım, özel harekat devam ediyor programa göre. Bütün tespit ettiğimiz hedeflere ulaşıldı. Savunma Bakanlığımız daha haberler verecektir.