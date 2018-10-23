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Putin'den Trump'a görüşme teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Paris'te görüşmeyi teklif etti

23.10.2018 - 21:17 | Güncelleme: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'a Paris'te görüşme teklifinde bulundu.

Putin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

AA'nın haberine göre, görüşmenin basına açık kısmında Putin, Bolton ile stratejik istikrar, silahsızlanma ve bölgesel anlaşmazlıklar konularında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Vladimir Putin, ABD'nin anti balistik füze anlaşmasından çekildiğini bildiklerini ve bunun hakkında çok konuştuklarını, bir süre önce de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme niyetini duyduklarını ifade etti.

Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3'ün (START-3) süresinin uzatılması konusunda da ABD yönetiminin endişelerini bildiklerini belirten Putin, uzayda füze savunma sistemlerinin unsurlarını yerleştirme niyetini de işittiklerini söyledi.

Putin, "Bildiğim kadarıyla ABD'nin devlet armasında bir kartal tasvir ediliyor. Kartal, bir yanda 13 ok, diğer yanda ise barış politikalarının sembolü olarak 13 zeytin tanesinin bulunduğu zeytin dalını tutuyor. Sorum şu; Kartal zeytinleri yemiş, sadece oklar mı kalmış?" dedi.

ABD ile doğrudan diyaloğun faydalı olacağını dile getiren Putin, 11 Kasım'da Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü nedeniyle yapılacak organizasyonda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi teklif etti.

Bolton ise Trump'ın Putin ile Paris'te görüşmekten memnun olacağını ifade etti. Bolton, Putin'in ABD devlet arması üzerindeki zeytin dalı ile ilgili sorusuna da "Umarım sorduğunuz sorulara cevap bulabilirim ama ben zeytin dalı ve zeytinleri yanımda getirmedim. Eğer hatırlarsanız zeytin dalı kartalın sağ pençesinde duruyor ve bu şekilde önceliğini gösteriyor." yanıtını verdi.

Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de hazır bulundu.

 

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