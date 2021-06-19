Putin’den İran’a tebrik mesajı 0:00 / 0:00

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İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ön sonuçlarının açıklanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sayın İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadelerinde bulundu.

Tehran Times'ın haberine göre, tebrik mesajında sağlık ve başarı dileklerini ileten Putin, mesajının bir bölümünde, "ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geleneksel olarak dostluk ve iyi komşuluk ile donatıldığını" ifade etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı yapıcı iş birliğini vurgulayan lider, bu yaklaşımın iki ülke için de bölgesel güvenlik ve istikrarın ön koşulu olduğunu söyledi. Rusya ve İran arasında bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adında da yardımcı olacağını aktardı.