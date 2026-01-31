Habertürk
Habertürk
        Putin, İranlı üst düzey yetkiliyle görüştü | Dış Haberler

        Putin, İranlı üst düzey yetkiliyle görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Moskova'da bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 00:32 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:32
        Putin, İranlı üst düzey yetkiliyle görüştü
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kremlin Sarayı’nda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’yi kabul ettiği bildirildi.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Kremlin Sarayı’nda Laricani’yi kabul ettiğini söyledi.

        Peskov, görüşmeye ilişkin başka detay paylaşmadı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran’daki gelişmelere ilişkin "Moskova ve Tahran arasındaki yoğun siyasi diyalog kapsamında, bu ülkedeki durumun gelişmesinin çeşitli yönlerine ilgi gösteriliyor. Aynı zamanda sağduyunun öne çıkacağını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        *Fotoğraf: Reuters/Alexander Zemlianichenk, temsilidir

