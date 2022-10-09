Putin: Köprüyü Ukrayna istihbaratı vurdu 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti.

Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin ile bir araya geldi.

Rusya ile yasa dışı ilhak edilen Kırım arasındaki köprüde dün meydana gelen patlamaya değinen Putin, "Bu, Rusya Federasyonu'nun kritik öneme sahip sivil altyapısını yok etmeyi amaçlayan bir terör saldırısıdır. Bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin de patlamayla ilgili terör suçundan dava açıldığı bilgisini paylaşarak, "Bu, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilerle doğrulandı." diye konuştu.

Bastrıkin, Rus ve yabancı uyruklu vatandaşların, patlamanın gerçekleştirilmesi konusunda Ukrayna istihbaratına yardımcı olduğunu ifade etti.

OLAY

Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını vererek, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzalamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.

Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.