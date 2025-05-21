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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna kontrolünden geri alınan Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna kontrolünden geri alınan Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti

        Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra geçen ay Rusya kontrolüne geçen Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:22
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        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra tamamen geri alınan Kursk bölgesini ziyaret etti.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin dün Kursk bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Bölgede gönüllü kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelen Putin, Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ile görüştü.

        Kurçatov şehrinde Kursk bölgesindeki şehirlerin belediye başkanlarıyla toplantı da yapan Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezdi.

        Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine 6 Ağustos 2024'te girerek savaşta yeni bir cephe açmıştı. Ukrayna ordusu, Rus ordusuyla şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa sürede kontrolü altına almıştı.

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını ve Ukrayna ordusunun bölgede mağlup edildiğini bildirmişti.

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