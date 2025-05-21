Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna kontrolünden geri alınan Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti | Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna kontrolünden geri alınan Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti | Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna kontrolünden geri alınan Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti Rusya Devlet Başkanı Putin, bir kısmı yaklaşık 9 ay Ukrayna ordusunun kontrolünde kaldıktan sonra geçen ay Rusya kontrolüne geçen Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti. Putin, inşası süren Kursk Nükleer Güç Santrali-2'yi de gezdi

Habertürk / AA Giriş: 21.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:22 facebook

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