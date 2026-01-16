Habertürk
        Putin, Pezeşkiyan ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, bölgedeki durum ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 18:31 Güncelleme: 16.01.2026 - 18:31
        Putin, Pezeşkiyan ile görüştü
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki gerginliği telefonda ele aldı.

        Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ile Pezeşkiyan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, İran'a ilişkin ve bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede, Pezeşkiyan'ın, ülkesindeki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimler hakkında Putin'e bilgi verdiği aktarıldı.

        Rusya ile İran’ın, Tahran'a ilişkin konularda ve bölgedeki gerilimin azaltılması hususunda sorunların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceği yönünde tutarlı bir yaklaşım sergilediği bildirildi.

        Putin ile Pezeşkiyan’ın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve çeşitli alanlardaki ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladığı belirtildi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek, Orta Doğu'daki ve İran'a ilişkin durumu ele almıştı.

        Gün Başlıyor - 14 Ocak 2026 (Gazze'de Ateşkes Ölümleri Durdurmadı)

        Beyaz Saray'dan Grönland paylaşımı. Eski Güney Kore Lideri için idam talebi. Rojin'in babası Bakan Tunç'la görüştü. Tayland'daki köprüde trenin üstüne vinç düştü. Vatandaşlık maaşında çalışmalar sürüyor. Bahçeli'den DEM Parti'ye eleştiri. CHP Kurultayında "Şaibe" davası. Gazze'de ateşkes ölümleri durdurmadı. Rodriguez'den Trump'a tepki. Uganda'dan internet hamlesi. Antalya'da Belediye'ye operasyon. İran protestoları ticateri etkiledi. Savcıdan kadın Hakime kurşun. Bahçelievler'de uyuşturucu baskını. Marmara ve Karadeniz'e kar dönüyor.  Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

