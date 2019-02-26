Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide sonradan oyuna giren Ricardo Quaresma, açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, "Bugün maçın sonucu beraberlik ancak 3-0'lık skordan maçı verdik. Bu aslında bizim için bir yenilgi sayılır. Önümüzde daha çok maç var, ikinci yarıda çok kritik hatalar yaptık ve maçın skoru böyle oldu. Bu maçtan dersler almamız lazım ve önümüzdeki maçları kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.